Глобалистские элиты, желая надавить на Россию, организовали госпереворот на Украине и позвали ее в НАТО. Именно это стало первопричиной вооруженного конфликта, заявил президент Владимир Путин на встрече с журналистами в Нью-Дели. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Он указал на системные ошибки глобалистского Запада в области политики, безопасности и экономики. По словам Путина, они привели к проблемам в Европе, в том числе украинскому кризису.

«Сразу же, как сменили режим с помощью, повторяю, кровавого государственного переворота, сразу поставили целью втащить Украину в НАТО, и это в конечном итоге и явилось первопричиной на самом деле сегодняшних трагических событий на Украине», — сказал президент.

После окончания холодной войны и распада СССР элиты Запада, по словам Путина, почувствовали себя на вершине Олимпа. Они поверили в собственную вседозволенность.