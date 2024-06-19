Россия и КНДР заключили соглашение о стратегическом партнерстве

По итогам переговоров в Пхеньяне президент России Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Путин назвал документ фундаментальным и заявил, что он ляжет в основу отношений стран. Лидеры России и КНДР поставили под договором свои подписи.

Визит российской делегации в КНДР начался вечером 18 июня. Путин и Ким Чен Ын провели, по информации местных СМИ, «задушевную беседу». Следующим утром на площади Ким Ир Сена в центре Пхеньяна прошла торжественная церемония с участием почетного караула, а затем в резиденции «Кымсусан» состоялись полуторачасовые переговоры в расширенном составе.

Президент России поблагодарил КНДР за поддержку в противостоянии гегемонии США и на украинском направлении. Он выразил надежду на то, что новая встреча с Ким Чен Ыном пройдет в Москве.