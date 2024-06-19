К визиту Путина в Пхеньян на площади Ким Ир Сена устроили торжественную церемонию

Церемония официальной встречи лидеров России и КНДР началась в Пхеньяне

В Пхеньяне утром 19 июня началась церемония встречи президента России Владимира Путина и лидера КНДР Ким Чен Ына. Торжественное мероприятие устроили на площади Ким Ир Сена, сообщил RT .

Первым в центр Пхеньяна прибыл Ким Чен Ын, затем приехали члены делегаций обеих стран и кортеж Путина. На самой крупной городской площади выставили почетный караул, исполнили гимны России и КНДР, промаршировали военнослужащие сухопутных, военно-воздушных и военно-морских видов войск КНДР. В небо запустили воздушные шары и устроили салют.

После официальной церемонии в резиденции «Кымсусан» начались переговоры лидеров. С российской стороны к президенту присоединились глава МИД Сергей Лавров, первый вице-премьер Денис Мантуров, зампред правительства Александр Новак и другие.

Российский лидер прибыл в КНДР поздно вечером 18 июня. ЦТАК заявило, что Путин и Ким Чен Ын провели «задушевный разговор».