Путин «задушевно» поговорил с Ким Чен Ыном

ЦТАК: Путин и Ким Чен Ын поделились друг с другом сокровенными мыслями

Фото: РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе поездки по Пхеньяну делились «сокровенными думами» о развитии отношений двух государств. Между лидерами стран состоялся «задушевный» разговор», сообщило на сайте Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК).

«Лидеры, проезжая по прекрасным улицам Пхеньяна, делились сокровенными думами и обменялись мнениями для более надежного развития отношений между КНДР и РФ», — отметили в сообщении.

После этого Ким Чен Ын лично сопроводил Путина в резиденцию для почетных гостей «Кымсусан».

Путин прилетел в Пхеньян поздней ночью, в аэропорту его лично встретил лидер Северной Кореи. Они оживленно беседовали несколько минут возле лимузина российского президента, затем они вместе уехали из аэропорта Пхеньяна.

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