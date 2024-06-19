В основу отношений России и КНДР ляжет новый фундаментальный документ

Путин: фундаментальный документ станет основой отношений России и КНДР

Фото: РИА «Новости»

В основу отношений России и Северной Кореи на долгие годы вперед ляжет новый фундаментальный документ. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, начиная переговоры с председателем КНДР Ким Чен Ыном, сообщило РИА «Новости».

Путин отметил, что в 2023 году по итогам визитам Ким Чен Ына в Россию страны сделали большой шаг вперед в строительстве межгосударственных связей.

«Сегодня подготовлен новый фундаментальный документ, который ляжет в основу наших отношений на длительную перспективу», — указал президент.

Также Путин поблагодарил Северной Корею за последовательную и неизменную поддержку политики России, в том числе и в украинском вопросе.

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