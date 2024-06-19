Путин поблагодарил КНДР за поддержку в ситуации с Украиной и борьбе с США

Северная Корея поддержала Россию в конфликте с Украиной. Страна на протяжении долгого времени вела борьбу с империалистическими амбициями США, заявил на переговорах в Пхеньяне президент Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости» .

Путин поблагодарил КНДР за последовательную и неизменную поддержку политики России, в том числе на украинском направлении. Он заявил, что страна выступила против гегемонии Запада.

«Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении Российской Федерации», — сказал он.

Переговоры в расширенном составе стартовали в резиденции «Кымсусан» после официальной церемонии встречи российской делегации на площади Ким Ир Сена. В них приняли участие главы МИД России и КНДР, представители правительств и других ведомств.