Путин поблагодарил КНДР за поддержку в ситуации с Украиной и борьбе с США

Северная Корея поддержала Россию в конфликте с Украиной. Страна на протяжении долгого времени вела борьбу с империалистическими амбициями США, заявил на переговорах в Пхеньяне президент Владимир Путин. Его процитировало РИА «Новости».
Путин поблагодарил КНДР за последовательную и неизменную поддержку политики России, в том числе на украинском направлении. Он заявил, что страна выступила против гегемонии Запада.
«Имею в виду нашу борьбу с навязываемой на протяжении десятилетий гегемонистской политикой, империалистической политикой Соединенных Штатов и сателлитов в отношении Российской Федерации», — сказал он.
Переговоры в расширенном составе стартовали в резиденции «Кымсусан» после официальной церемонии встречи российской делегации на площади Ким Ир Сена. В них приняли участие главы МИД России и КНДР, представители правительств и других ведомств.
Байден скинул себе 40 лет на Генассамблее ООН
Невиновный мужчина с отклонениями 11 лет просидел в британской тюрьме
Участникам нападения на офис Wildberries могут дать пожизненное
«С протянутой рукой». Зеленский решил убедить Запад поднять ставки в конфликте с Россией
Стало известно, кто в России чаще всего покупает водку
Визит Зеленского на военный завод вызвал возмущение в конгрессе США
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте