Белый дом сменил пресс-секретаря Кэти Закарию через пять дней после назначения

Пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарию перевели на другую должность всего через пять дней с начала работы. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Закария была 37-м по счету пресс-секретарем администрации президента США и девятой женщиной на этом посту. До назначения она работала старшим советником по коммуникациям в принадлежащей главе Соединенных Штатов Дональду Трампу соцсети Truth Social.

Первый брифинг длительностью около 14 минут Закария провела 12 октября. За это время она произнесла длинную хвалебную речь в адрес Трампа, по ошибке назвала собственного мужа президентом и позволила задать вопросы только трем журналистам.

После этого телеканал CNN со ссылкой на советников и чиновников Белого дома сообщил, что женщину могут уволить из-за неудачного старта.