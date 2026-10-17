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    Белый дом сменил пресс-секретаря Кэти Закарию через пять дней после назначения

    Фото: 360.ru

    Пресс-секретаря Белого дома Кэти Закарию перевели на другую должность всего через пять дней с начала работы. Об этом сообщило РИА «Новости».

    Закария была 37-м по счету пресс-секретарем администрации президента США и девятой женщиной на этом посту. До назначения она работала старшим советником по коммуникациям в принадлежащей главе Соединенных Штатов Дональду Трампу соцсети Truth Social.

    Первый брифинг длительностью около 14 минут Закария провела 12 октября. За это время она произнесла длинную хвалебную речь в адрес Трампа, по ошибке назвала собственного мужа президентом и позволила задать вопросы только трем журналистам.

    После этого телеканал CNN со ссылкой на советников и чиновников Белого дома сообщил, что женщину могут уволить из-за неудачного старта.

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