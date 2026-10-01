Речь Путина на заседании дискуссионного клуба «Валдай» ждет весь мир

Предстоящая речь президента России Владимира Путина на пленарной сессии XXIII заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай» относится к тем ежегодным выступлениям главы государства, к которым приковано внимание всего мира. Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Президент традиционно выступит [на пленарной сессии „Валдая“]. Это то выступление, одно из нескольких ежегодных выступлений президента, которое ждет весь мир», — сказал он.

Глава государства ежегодно принимает участие в пленарной сессии «Валдая», где высказывается по всему спектру международных вопросов. На мероприятии собираются отечественные и иностранные эксперты, занимающиеся исследованиями в области политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. Во время выступления Путина у них появляется возможность задать президенту интересующие вопросы.

Ранее кремлевский корреспондент Павел Зарубин раскрыл рабочий график Путина на эту неделю.