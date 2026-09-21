ЦИК огласил итоги выборов в Госдуму после обработки 94,21% протоколов

Партия «Единая Россия» получила 57,82% голосов избирателей по партийным спискам на выборах в Государственную думу после обработки 94,21% протоколов. Об этом следует из обновленных данных Центральной избирательной комиссии.

КПРФ занимает второе место с результатом 13,81%. ЛДПР набирает 8,96%, «Новые люди» — 7,97%, «Справедливая Россия» — 4,96%.

Среди остальных участников голосования 2,01% получила Партия пенсионеров, 1,15% — «Зеленые». За партию «Коммунисты России» проголосовали 0,85% избирателей, за «Родину» — 0,72%, за Партию прямой демократии — 0,35%.

Выборы депутатов Госдумы девятого созыва и другие совмещенные с ними кампании состоялись с 18 по 20 сентября. В рамках единого дня голосования в 2026 году предстоит распределить 20,7 тысячи выборных должностей и депутатских мандатов.

Ранее стало известно, что Рамзан Кадыров на выборах главы Чечни набрал 99,85% голосов.