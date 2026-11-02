Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу призвал Запад не трогать Россию и жить спокойно. С таким заявлением он выступил на пресс-конференции в рамках международной недели «Народы России», сообщил ТАСС .

По словам Шойгу, Москва не планирует ни на кого нападать. При этом западные страны ежедневно говорят о российской гибридной угрозе.

«Не дай вам Бог дожить до того дня, когда Россия начнет вести против вас гибридную войну», — подчеркнул он.

Также секретарь Совбеза отметил, что политика Запада основана на противостоянии. По его мнению, западным государствам постоянно требуется враг.

Шойгу напомнил, что президент Владимир Путин за последние два месяца несколько раз заявлял об отсутствии планов нападения на Европу. Однако на Западе продолжают настаивать на обратном.

Глава государства подчеркивал, что Россия не хочет войны с европейскими странами, хоть и готова к ней.