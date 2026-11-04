Путин посетил необычную выставку, объединившую четыре стороны России

Президент России Владимир Путин в День народного единства посетил выставку «Душа России» в Центре международной торговли. Экспозиция знакомит с культурным наследием народов страны и современными направлениями в искусстве и дизайне, сообщили в пресс-службе Кремля.

Выставку организовал фонд «Росконгресс» в рамках Международной недели «Народы России» совместно с Русским географическим обществом. Экскурсию для главы государства проввел секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

Основой оформления стал принцип компаса. Пространство разделили на четыре направления — Север, Юг, Запад и Восток, которые объединяет центральная композиция.

Проект также призван помочь региональным производителям и народным мастерам развивать национальные бренды, привлекать инвестиции и находить деловых партнеров. Отдельная задача — расширить присутствие российских товаров на новых рынках.

Ранее Путин посетил выставку к юбилею патриарха Кирилла.