360

Мы в социальных сетях

360
    Прямой эфир

    Путин посетил необычную выставку, объединившую четыре стороны России

    Путин посетил выставку «Душа России» в Центре международной торговли

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин в День народного единства посетил выставку «Душа России» в Центре международной торговли. Экспозиция знакомит с культурным наследием народов страны и современными направлениями в искусстве и дизайне, сообщили в пресс-службе Кремля.

    Выставку организовал фонд «Росконгресс» в рамках Международной недели «Народы России» совместно с Русским географическим обществом. Экскурсию для главы государства проввел секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

    Основой оформления стал принцип компаса. Пространство разделили на четыре направления — Север, Юг, Запад и Восток, которые объединяет центральная композиция.

    Проект также призван помочь региональным производителям и народным мастерам развивать национальные бренды, привлекать инвестиции и находить деловых партнеров. Отдельная задача — расширить присутствие российских товаров на новых рынках.

    Ранее Путин посетил выставку к юбилею патриарха Кирилла.

    Читайте также

    Путин назвал русский народ и язык основой российской государственности

    «Проросли друг в друга»: Путин — о единстве народов России

    Политолог Сипров: демократы не помешают диалогу России, США и Китая

    Путин назвал русский народ и язык основой российской государственности

    «Проросли друг в друга»: Путин — о единстве народов России

    Политолог Сипров: демократы не помешают диалогу России, США и Китая