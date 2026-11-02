Шойгу назвал источник силы России

Шойгу: сила России заключается в единстве народа и его доверии к власти

Сила России заключается не только в экономическом и технологическом суверенитете и военном потенциале. Об этом на открытии международной недели «Народы России» заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.

«Сила наша не только в наличии у нас мощнейшего арсенала вооружений, но и, прежде всего, в единстве народа и доверии к власти», — сказал он.

Шойгу также подчеркнул, что по мере приближения победы в специальной военной операции попытки Запада противостоять России становятся все агрессивнее и изощреннее.

По его словам, за рубежом ищут и финансируют тех, кто готов поддержать уничтожение российской государственности изнутри.

«То, что Россия существует, давно не давало покоя европейским деятелям. Попытки захвата территории, порабощения народов предпринимались неоднократно, но военным путем достичь не удалось ни разу. Всякий раз мы в едином строю давали отпор агрессору», — заключил секретарь Совбеза.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что Россия добилась огромных результатов по укреплению собственного суверенитета.