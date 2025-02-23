Путин заявил, что воины России сражаются за свободу и независимость Родины

Российские воины проявляют мужество в борьбе за правду и справедливость, за свободу и независимость своей Родины. Об этом написал президент Владимир Путин в письме к патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Публикация появилась на сайте РПЦ.

Президент поздравил предстоятеля Русской церкви с Днем защитника Отечества.

«Этот праздник всегда торжественно отмечается в нашей стране как символ безграничного уважения народа к победам и ратным подвигам наших предков», — подчеркнул Путин.

Сегодня воины России вдохновляются нерушимой связью с историческими традициями преданного служения Отчизне и искренней любовью к родной земле, отметил президент.

Ранее с Днем защитника Отечества россиян поздравил премьер-министр Михаил Мишустин. Он подчеркнул, что в этот день с особой теплотой и признательностью вспоминают всех, кто беззаветно любит свою Родину, кто готов самоотверженно защищать ее безопасность и территориальную целостность, способствует укреплению суверенитета и величия России.

Министр обороны Андрей Белоусов, в свою очередь, назвал 23 Февраля символом героической истории России, а зампред Совбеза Дмитрий Медведев подчеркнул, что День защитника Отечества — символ славы, гордости Отчизной и полной уверенности в победе.