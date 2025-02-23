Мишустин поздравил с россиян с Днем защитника Отечества

«Сегодня мы вспоминаем великие победы наших Вооруженных сил, ратные подвиги доблестных воинов, отстоявших свободу и независимость Отчизны», — сказал Мишустин.

Он отметил, что в этот день россияне с особой благодарностью вспоминают всех, кто беззаветно предан своей Родине, кто самоотверженно стоит на страже ее безопасности и территориальной целостности, кто укрепляет суверенитет и могущество России, обеспечивая будущее для новых поколений.

Ранее министр обороны Андрей Белоусов поздравил военнослужащих с наступающим профессиональным праздником — Днем защитника Отечества. Он пожелал им крепкого здоровья, силы духа, надежных товарищей и новых свершений в ратном деле. Медали «Золотая Звезда» и именное огнестрельное оружие получили бойцы, проявившие мужество и героизм при исполнении воинского долга.