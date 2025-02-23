Медведев назвал 23 Февраля символом уверенности в победе

День защитника Отечества — это особая дата, символ славы, гордости Отчизной и полной уверенности в победе, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он обратился к россиянам по случаю 23 Февраля в своем Telegram-канале .

На этот раз праздник отмечают в Год защитника Отечества. Россияне будут помнить о героях прошлых поколений, чтить их традиции и равняться на них. Медведев вспомнил слова полководца Александра Суворова.

«Будем всегда служить верою и правдою России, сим посрамим врагов наших!» — процитировал его политик.

Долг россиян сегодня — в битве с врагами отдать все силы на благо Отечества. Народ сплотился и выстоял в борьбе с циничным и жестоким врагом, которого накачивали деньгами и оружием со всего света.

«Враг будет уничтожен. Правда восторжествует», — подчеркнул зампред Совбеза.

По его словам, потомкам фашизма не избежать расплаты на боле боя. Главная цель — сберечь свою бескрайнюю Родину и сделать все возможное для ее процветания во имя детей, внуков и будущего России.

Жители Москвы отправили свыше 30 тысяч подарков участникам СВО к 23 Февраля. Горожане собрали теплые вещи, уходовые средства, кондитерские изделия и многое другое.