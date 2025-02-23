Белоусов назвал 23 Февраля символом героической истории России

Министр обороны Андрей Белоусов обратился к военнослужащим и ветеранам в честь Дня защитника Отечества. Он поздравил их с праздником и пожелал благополучия, а также успехов в службе и труде для страны. Поздравление министра опубликовала пресс-служба Минобороны.

Белоусов назвал 23 Февраля всенародным праздником и обратил внимание на его символическое значение.

«Он символизирует героическую историю России, ратные свершения тех, кто в разные времена сражался за родную землю», — подчеркнул он.

Глава Минобороны напомнил о подвиге советского народа, поборовшего нацизм. По его словам, участники специальной военной операции являются наследниками героев Великой Отечественной войны, демонстрирующими мужество и сражающимися с неонацизмом.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев назвал День защитника Отечества особой датой, которая является символом славы, гордости страной и полной уверенности в победе. Он добавил, что россияне помнят о героях прошлого и равняются на них.