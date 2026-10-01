Путин заявил, что классические партсистемы не успевают за переменами в обществе

Классические партийные системы все меньше отражают социальную структуру государств, которая быстро меняется. Об этом на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин, сообщила пресс-служба Кремля.

Он отметил, что следствием рядов процессов стала внутриполитическая «лихорадка» во многих странах.

«Тем более что классические партийные системы все меньше отражают быстро меняющуюся социальную структуру», — подчеркнул российский лидер.

По его словам, такая атмосфера повышает нервозность людей, а также ведет к росту внутренней напряженности из-за неуверенности и непонимания того, каким будет завтрашний день.

Ранее глава государства не исключил наступление «Цифрового тоталитаризма» из-за неконтролируемого развития технологий ИИ. Он добавил, что такая версия будущего будет такой же тупиковой, мрачной и антигуманныой, как и тоталитарные общества прошлого.