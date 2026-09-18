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    Путин заявил, что ядерная триада остается гарантией суверенитета России

    Фото: РИА «Новости»

    Президент России Владимир Путин провел заседание военно-промышленной комиссии в преддверии Дня оружейника. В ходе встречи глава государства обозначил приоритеты развития оборонной отрасли и подчеркнул стратегическую роль ядерного потенциала страны.

    «Среди безусловных приоритетов, как и прежде, укрепление ядерной триады, которая остается гарантией суверенитета нашей страны и играет ключевую роль в сохранении баланса сил в мире», — заявил глава государства.

    Российская ядерная триада включает три компонента: стратегическую авиацию, межконтинентальные баллистические ракеты наземного базирования и атомные подводные лодки с баллистическими ракетами.

    Ранее российский лидер обратил внимание на огромное значение флота в ядерной триаде.