Путин назвал рекордную явку на выборах знаком доверия россиян

Рекордная явка по итогам голосования стала свидетельством поддержки россиян усилий по укреплению страны. Об этом в ходе заседания с правительством заявил президент Владимир Путин.

Он подчеркнул, что теперь перед всем руководством страны стоит задача оправдать доверие избирателей по всем важнейшим направлениям.

«Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки и проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», — заявил Путин.