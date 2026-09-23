Путин назвал рекордную явку на выборах знаком доверия россиян
Рекордная явка по итогам голосования стала свидетельством поддержки россиян усилий по укреплению страны. Об этом в ходе заседания с правительством заявил президент Владимир Путин.
Он подчеркнул, что теперь перед всем руководством страны стоит задача оправдать доверие избирателей по всем важнейшим направлениям.
«Такое активное, даже рекордное количество людей, которые пришли на избирательные участки и проголосовали, говорит о том, что народ России поддерживает наши усилия, направленные на укрепление страны», — заявил Путин.
Президент добавил, что голосование на выборах в Государственную думу стало доказательством, что граждане ждут выполнения целей по всем направлениям развития и укрепления России.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что явка на выборах депутатов Государственной думы стала рекордной. Она пояснила, что на избирательные участки пришли 62,6 миллиона человек, или 59,32% избирателей. Этот показатель выше, чем в 1993, 2016 и 2021 годах.