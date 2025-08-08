Путин за сутки поговорил по телефону с лидерами шести стран

Рабочий график президента России Владимира Путина насыщен международными контактами. Он поговорил по телефону с лидерами Белоруссии, Китая, Казахстана, Узбекистана, Индии и ЮАР, сообщила пресс-служба Кремля.

Вечером 7 августа стало известно о звонке Путина лидеру ЮАР Сирилу Рамафозе. Следующий день президент начал с разговоров с лидерами Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым и Казахстана Касым Жомартом Токаевым. Затем состоялись переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, премьер-министром Индии Нарендрой Моди и президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Основной темой контактов стала встреча российского лидера со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Дружественные страны поддержали мирное урегулирование конфликта на Украине.

Уиткофф отчитался о поездке в Москву перед союзниками по НАТО и Украиной. Он планировал провести специальную видеоконференцию, чтобы обсудить итоги встречи с Путиным и дальнейшие действия.