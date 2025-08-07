Спецпосланник Трампа отчитается перед Украиной о переговорах с Путиным

Axios: Уиткофф по видеосвязи проинформирует Украину и НАТО о встрече с Путиным

Страны НАТО и Украины присоединятся к видеоконференции с представителем президента США Стивеном Уиткоффом, на которой обсудят итоги переговоров с президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщил сайт Axios .

«По словам двух источников, осведомленных напрямую, спецпредставитель Белого дома Стив Уиткофф планирует провести в четверг видеоконференцию с высокопоставленными чиновниками Украины , Финляндии, Франции, Германии, Италии и Великобритании», — сообщил автор статьи.

Американский спецпосланник не только расскажет партнерам США по НАТО о встрече с Путиным, но и обсудит с ними дальнейшие действия союзников, в том числе организацию встречи Трампа с президентом России. Белый дом не подтвердил проведение видеоконференции.

Ранее Трамп назвал встречу Уиткоффа с Путиным продуктивной. По его словам, произошел большой прогресс.