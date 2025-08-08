Путин посвятил премьера Индии в подробности встречи с посланником Трампа

Путин рассказал премьеру Индии Моди о встрече с Уиткоффом

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о результатах переговоров со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

«С учетом российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшей 6 августа в Москве», — сообщили представители администрации.

В ответ Моди выразил признательность за информацию и подтвердил позицию Индии по дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Политики обсудили также двустороннее партнерство, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Он рассказал о встрече с Уиткоффом и поблагодарил Африку за мирную инициативу.