Путин посвятил премьера Индии в подробности встречи с посланником Трампа

Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин рассказал премьер-министру Индии Нарендре Моди о результатах переговоров со спецпосланником США Стивеном Уиткоффом. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«С учетом российско-индийских отношений особо привилегированного стратегического партнерства Владимир Путин поделился основными итогами беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом, прошедшей 6 августа в Москве», — сообщили представители администрации.
В ответ Моди выразил признательность за информацию и подтвердил позицию Индии по дипломатическому урегулированию украинского кризиса. Политики обсудили также двустороннее партнерство, торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество.
Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом ЮАР Сирилом Рамафозой. Он рассказал о встрече с Уиткоффом и поблагодарил Африку за мирную инициативу.
