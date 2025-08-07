Путин рассказал об итогах встречи с Уиткоффом президенту ЮАР

Президент России Владимир Путин поделился с лидером ЮАР Сирилом Рамафозой итогами встречи со спецпосланником США, поблагодарил за африканскую мирную инициативу и обсудил продолжение сотрудничества. О телефонном разговоре политиков сообщила пресс-служба Кремля.

«Путин поделился основными итогами прошедшей накануне в Москве беседы со спецпосланником президента США Стивеном Уиткоффом. Сирил Рамафоза выразил признательность за предоставленную информацию», — сообщили представители администрации.

Наряду с американскими усилиями президент России положительно отозвался о мирной инициативе африканских государств по урегулированию конфликта на Украине. Путин и Рамафоза обсудили также развитие российско-южноафриканского стратегического партнерства и договорились о новых контактах.

В этот же день российский лидер принял в Кремле президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Их неформальное общение сняли на видео.