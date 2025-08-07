Россия получила от США приемлемое предложение

Россия на переговорах с Соединенными Штатами получила вполне приемлемое предложение. Такое заявление журналисту ВГТРК Павлу Зарубину сделал помощник президента Юрий Ушаков .

«Было предложение со стороны американцев, которое нам представляется вполне приемлемым», — сказал он.

Помощник российского лидера снова добавил, что пока не может раскрыть место встречи Путина и Трампа.

Предположительно, переговоры президентов России и США состоятся на следующей неделе. По мнению главы Чечни Рамзана Кадырова, встречу лидеров лучше провести на российской территории, так как стороны будут обсуждать государственные вопросы.

Кадыров не исключил, что переговоры могут состояться в Объединенных Арабских Эмиратах.