Путин может проголосовать на выборах сегодня, вероятно, через ДЭГ

Песков: Путин может проголосовать в пятницу, вероятно, через ДЭГ

Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах в пятницу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС .

«Мы не исключаем, что сегодня Путин проголосует, возможно, он выберет онлайн-режим. Мы будем информировать вас», — отметил Песков.

Пресс-секретарь добавил, что в течение предыдущих нескольких лет глава государства голосовал дистанционно.

Ранее возможностями ДЭГ воспользовался министр иностранных дел Сергей Лавров. Зампредсед Совбеза Дмитрий Медведев предпочел лично явиться на избирательный участок и опустил бюллетень в урну. Традиционный способ выбрал и председатель Госдумы Вячеслав Володин.