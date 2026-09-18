Путин может проголосовать на выборах сегодня, вероятно, через ДЭГ
Песков: Путин может проголосовать в пятницу, вероятно, через ДЭГ
Президент России Владимир Путин может проголосовать на выборах в пятницу, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Об этом сообщил ТАСС.
«Мы не исключаем, что сегодня Путин проголосует, возможно, он выберет онлайн-режим. Мы будем информировать вас», — отметил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что в течение предыдущих нескольких лет глава государства голосовал дистанционно.
Ранее возможностями ДЭГ воспользовался министр иностранных дел Сергей Лавров. Зампредсед Совбеза Дмитрий Медведев предпочел лично явиться на избирательный участок и опустил бюллетень в урну. Традиционный способ выбрал и председатель Госдумы Вячеслав Володин.
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