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    Путин напомнил о многолетних попытках Запада развалить Россию

    Фото: РИА «Новости»

    Страны Запада пытаются изолировать и доразвалить уже Российскую Федерацию, несмотря на ее многолетние попытки стать частью западной цивилизации, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    Хотя внутриполитическая обстановка в России менялась, это никак не влияло на позицию Запада. Там всегда рассматривали ее как ядро исторической Российской империи, отметил Путин.

    «И до сих пор это говорят на различных мероприятиях и сходках, до сих пор: „Нам надо доразвалить империю“», — поделился российский лидер.

    Также на форуме президент заявил, что по мере ухода западной гегемонии мировая ситуация будет меняться к лучшему. В мире начнет устанавливаться более стабильный демократический и свободный многополярный международный порядок.

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