Путин напомнил о многолетних попытках Запада развалить Россию

Страны Запада пытаются изолировать и доразвалить уже Российскую Федерацию, несмотря на ее многолетние попытки стать частью западной цивилизации, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Хотя внутриполитическая обстановка в России менялась, это никак не влияло на позицию Запада. Там всегда рассматривали ее как ядро исторической Российской империи, отметил Путин.

«И до сих пор это говорят на различных мероприятиях и сходках, до сих пор: „Нам надо доразвалить империю“», — поделился российский лидер.

Также на форуме президент заявил, что по мере ухода западной гегемонии мировая ситуация будет меняться к лучшему. В мире начнет устанавливаться более стабильный демократический и свободный многополярный международный порядок.