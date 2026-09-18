Явка на выборах достигла почти 6,5%

Явка избирателей на выборах в Государственную думу в целом по стране составила на 12:00 по московскому времени 6,48%. Об этом сообщил телеграм-канал 360.ru со ссылкой на Центризбирком.

При этом свыше двух миллионов избирателей проголосовали онлайн через ДЭГ. Это более половины граждан, зарегистрированных на портале.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова сообщила что в 12 приграничных регионах, включая Донбасс и Новороссию, воспользовались возможностью досрочного голосования свыше 4,2 миллиона граждан.

Ранее одно из чукотских сел Нутэпэльмен завершило выборы за один день. В пятницу на участок явились все 100% избирателей.