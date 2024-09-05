Путин рассказал о единственной встрече с Дуровым

Путин рассказал, что виделся с Дуровым один раз в Москве

lukomore. org/Global Look Press
Фото: lukomore. org/Global Look Press

Президент Владимир Путин и основатель Telegram Павел Дуров встречались только один раз. Об этом российский лидер рассказал на Восточном экономическом форуме.

«Я один раз встречался с господином Дуровым в Москве много лет назад, он просто рассказывал о планах, <…> о развитии бизнеса», — заявил он.

Путин не поддерживал контактов с Дуровым, сообщал RT, не знал, что он находится в Баку, когда сам туда недавно приезжал. Президент добавил, что предприниматель мог бы еще раз встретиться с ним в Москве, если бы захотел. По словам Путина, у России не было никаких претензий к нему.

Павла Дурова задержали вечером 24 августа в Париже. Предпринимателя обвиняли в отказе сотрудничать со следствием, причастности к терроризму, отмыванию денег и наркоторговле, кибер- и финансовых преступлениях с помощью Telegram. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Дуров является гражданином Франции — это ограничивает возможности России помочь ему.

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