«Возможности ограничены». Песков высказался о помощи России Дурову

Песков: ситуация с Дуровым не подтолкнет Россию и Францию к диалогу

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров является гражданином Франции, что ограничивает возможности России помочь ему. Об этом в комментарии газете «Известия» на полях Восточного экономического форума заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что бизнесмен является российским гражданином, но Франция в сложившейся ситуации считает приоритетным свое гражданство. Песков подчеркнул, что страны вряд ли начнут вести диалог из-за ареста Дурова.

«Здесь наши возможности ограничены, и вряд ли эта ситуация может каким-то образом сподвигнуть или российскую, или французскую сторону на какие-то контакты», — объяснил он.

Дурова арестовали в Париже 24 августа, куда он прилетел на частном самолете вместе со своей помощницей и телохранителем. Через несколько дней предпринимателя выпустили под залог в пять миллионов евро. Французский телеканал TF1 сообщил, что Дуров в аэропорту Ле-Бурже до ареста успел забрать багаж и пройти в VIP-зал.