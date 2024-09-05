«Надо и других тоже закрывать». Путин раскритиковал арест Дурова во Франции

Путин назвал не очень понятными действия Франции в отношении Дурова

Действия властей Франции в отношении основателя Telegram Павла Дурова носят избирательный характер. Об этом заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

Он подчеркнул, что у России не было никаких претензий к Дурову. Telegram определенным образом используют некие люди и структуры, способные нанести ущерб безопасности и экономике государств.Поэтому у некоторых из них были претензии к Telegram и его создателю. Но этим грешат все подобного рода платформы, напомнил Путин.

«Если с Дуровым так поступают, то надо и других тоже закрывать, арестовывать. <…> Поэтому само по себе действие властей [Франции] мне не очень понятно», — заявил российский лидер.

Основатель Telegram — гражданин России и Франции, но последняя считает свое гражданство у Дурова приоритетным. Это ограничивает возможности России помочь ему, заявил ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Арест Дурова вряд ли сподвигнет российскую или французскую стороны на диалог.

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