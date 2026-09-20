Медведев заявил, что выборы прошли на высоком уровне, несмотря на риски

Выборы в России, включая регионы у линии боевого соприкосновения, прошли на достойном уровне. Об этом заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на видеоконференции в федеральном ситуационном центре партии проводит с регионами о предварительных итогах Единого дня голосования-2026.

Медведев отметил, что в прифронтовых регионах голосование было сопряжено с риском для жизни.

«К сожалению, были и трагедии. Но, тем не менее, избирательный марафон был проведен на достойном уровне», — подчеркнул он.

Центральная избирательная комиссия сообщила первые данные по выборам в Государственную думу. По итогам обработки 13,88% протоколов избирательных комиссий в парламент проходят пять партий.