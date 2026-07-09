Республика Сербская желает России победы в СВО, заявил глава правящей партии «Союз независимых социал-демократов» Милорад Додик. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Додик подчеркнул, что считает специальную военную операцию оправданной. По его словам, в Республике Сербской следят за ходом конфликта.

Политик добавил, что вся Европа строит политику на русофобии, и лишь сербы остались единственными искренними друзьями России в этой части мира.

Ранее Додик заявил, что президент России Владимир Путин поступает мудро, не допуская масштабных ударов по Украине с большими жертвами среди мирного населения. Российская сторона заранее предупреждает о планируемых атаках на отдельные объекты, что позволяет людям покинуть опасные районы.