Путин назвал единственную возможную линию разграничения с Украиной

Для России существует только одна линия разграничения с Украиной — линия госграницы. На это указал президент Владимир Путин на встрече со спецпосланниками главы Белого дома Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Знаем, что украинская сторона поднимает вопрос так называемых „серых зон“», — добавил он.

Путин подчеркнул, что желает вечного мира на Украине, и выразил надежду, что в Европе наконец определятся, чего хотят на самом деле — войны или окончания конфликта.

Президент также напомнил, что размещение зарубежных войск на украинской территории будет означать продолжение эскалации.

«После мира на Украине они собираются вводить войска, а это продолжение войны», — обратил он внимание.