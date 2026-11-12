Путин заявил о желании вечного мира на Украине

Одно из желаний президента России Владимира Путина — вечный мир на Украине. Об этом сам глава государства заявил на встрече со спецпосланниками американского лидера Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером.

«Надеюсь, мир в Украине будет вечным», — сказал Путин, указав на положительный результат на гуманитарном треке.

Россия, по его словам, также рассчитывает, что после диалога с Соединенными Штатами в Европе определятся, чего хотят — мира или войны. Уиткофф в ответ подтвердил приверженность американского президента Дональда Трампа урегулированию украинского конфликта.

«Для нас это очень важная встреча, и я очень рад, что мы готовы объявить о том, что вновь начали работать в трехстороннем формате», — сказал он.

Путин принял в Кремле Уиткоффа и Кушнера 12 ноября. Встреча началась около 15:00. В ней в том числе принимают участие глава РФПИ Кирилл Дмитриев, помощники российского лидера Юрий Ушаков и Владимир Мединский.