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    Путин призвал избегать сценариев, ставящих человечество на грань выживания

    Фото: РИА «Новости»

    Необходимо избежать самых катастрофических сценариев, могущих поставить человечество на грань выживания, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

    «Ответственность за наше общее будущее — совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого», — отметил президент.

    Также на форуме российский лидер отметил, что ситуация в мире будет меняться к лучшему по мере ухода западной гегемонии. По его словам, в мире начнет устанавливаться более стабильный, демократический и свободный многополярный международный порядок.

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