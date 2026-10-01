Путин призвал избегать сценариев, ставящих человечество на грань выживания
Необходимо избежать самых катастрофических сценариев, могущих поставить человечество на грань выживания, заявил президент России Владимир Путин на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай». Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
«Ответственность за наше общее будущее — совсем не абстрактный лозунг. Это набор практических действий, цель которых не допустить скатывания человечества к грани выживания, избежать непоправимого», — отметил президент.
Также на форуме российский лидер отметил, что ситуация в мире будет меняться к лучшему по мере ухода западной гегемонии. По его словам, в мире начнет устанавливаться более стабильный, демократический и свободный многополярный международный порядок.
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