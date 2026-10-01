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    Мировая ситуация изменится к лучшему с уходом западной гегемонии

    Путин: с уходом западной гегемонии ситуация в мире улучшится

    Фото: РИА «Новости»

    Ситуация в мире будет меняться к лучшему по мере ухода западной гегемонии. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пленарном заседании дискуссионного клуба «Валдай».

    «Мы уверены, что в стратегической перспективе, по мере ухода от западной гегемонии, мировая ситуация будет постепенно меняться в лучшую сторону», — сказал глава государства.

    Он считает, что в мире начнет устанавливаться более стабильный, демократический и свободный многополярный международный порядок.

    Российский лидер во время выступления также добавил, что тревожные тенденции заставляют задуматься о сохранении глобального мира прямо сейчас.

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