Путин присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посланника Зейналовой

Ирада Зейналова — это журналистка, корреспондент, ведущая, дипломат и автор программы «Итоги недели» на НТВ. С 2012 по 2016 год она также вела воскресный выпуск программы «Время» на Первом канале. Кроме того, Зейналова была руководителем корреспондентских бюро ОАО «Первый канал» в Великобритании (Лондон) и Израиле (Тель-Авив).

В сентябре Путин назначил телеведущую Зейналову послом на Маврикии. Раньше эту должность занимал Константин Климовский. После этого Зейналова объявила, что завершит свою карьеру на телевидении.

Путин также присвоил ранг чрезвычайного и полномочного посла Алексею Дробинину, директору департамента внешнеполитического планирования МИД России.

Ранее ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российскому президенту. Оказалось, что доверяют Путину 79,7% россиян. Второе место в рейтинге доверия занял премьер-министр Михаил Мишустин.