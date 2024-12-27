ВЦИОМ опубликовал рейтинг доверия российскому президенту

По результатам опроса ВЦИОМ, 79,7% россиян доверяют Путину. Второе место в рейтинге доверия занял премьер-министр Михаил Мишустин — на вопрос о доверии ему положительно ответили с 61,4% опрошенных. Тройку лидеров замыкает глава КПРФ Геннадий Зюганов, ему доверяет 35,5% жителей России.

Работой президента удовлетворены 76,8% респондентов. Деятельность премьер-министра и правительства России одобряют 51,5% и 49,8% опрошенных россиян соответственно.

Опрос «ВЦИОМ-Спутник» провели с 16 по 23 декабря среди россиян старше 18 лет. Каждый день сотрудники опрашивали 1600 респондентов не менее чем в 80 регионах РФ.

Ранее стало известно, что, согласно исследованию ВЦИОМ, 94% опрошенных жителей России знают об искусственном интеллекте и его возможностях, в то время как только 6% впервые услышали о нем в ходе опроса.