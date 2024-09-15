Сегодня 02:26 Из телецентра на Маврикий. Как журналистка Ирада Зейналова стала дипломатом Журналистка Ирада Зейналова отказалась от телевидения ради дипломатии 0 0 0 Фото: Evgeny Philippov / Global Look Press Знаменитости

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Проработавшая на телевидении 27 лет Ирада Зейналова объявила об уходе из журналистики и начале дипломатической карьеры. Президент России Владимир Путин назначил редактора, журналиста и телеведущую чрезвычайным и полномочным послом на Маврикии. Перед назначением Зейналова окончила Димпломатическую академию МИД России с красным дипломом. О работе на телевидении, жизни в Америке и личной жизни Ирады Зейналовой — в материале 360.ru.

Детство и юность Ирады Зейналовой

В конце февраля 1972 года в московской семье Автандила и Галины Зейналовых родилась старшая дочь, которую назвали Ирада. С азербайджанского это имя переводится, как «воля к победе». Родители не ошиблись с именем, потому что будущая звезда российского телевидения неоднократно доказывала, что может добиться очень многого. Отец девочки в молодости работал журналистом, но после перешел в Министерство сельского хозяйства СССР. Через пять лет у Ирады появилась младшая сестра Светлана. Многие отмечали, что характеры девочек были разными. Ирада была лидером и активисткой, а Светлана добрым и мягким ребенком.

Это проявилось в будущем, когда старшая сестра стала работать репортером, что требует железной выдержки и нервов, а младшая стала ведущей утренних программ. Сначала это было «Настроение» на ТВ Центре, а после «Доброе утро» на Первом канале.

Фото: Viktor Chernov / Global Look Press

До прихода на телевидение Ирада Зейналова о журналистике даже не думала. По настоянию отца, воспитывающего дочерей в строгих азербайджанских традициях, она поступила в Московский авиационно-технологический институт на специальность инженера-технолога.

После окончания она уехала в США на стажировку в компанию Samsung Aerospace. Но надолго там она не задержалась и вернулась в Москву. Благодаря хорошему английскому она стала работать переводчиком. Но душа просила большего.

Начало журналистской карьеры Ирады Зейналовой

На телевидение Ирада Зейналова попала через свою подругу — журналистку Ольгу Кокорекину. Свою карьеру будущая звезда начала в 1997 году редактором программы «Вести» на телеканале РТР (Сейчас «Россия 1»).

Знание английского помогло не только в работе. Зейналова выступала в качестве переводчика, когда бригада голландских строителей строила будущий ньюс-рум, который до сих пор могут видеть зрители во время работы студии.

Фото: РИА «Новости»

Отсутствие диплома факультета журналистики не остановило молодую женщину. Она быстро нашла общий язык с коллегами и влилась в бурную и быструю жизнь новостников. Из редактора она переквалифицировалась в репортера. Сначала она снимала для «Вестей», а потом перешла на Первый канал.

«Я — репортер. С маленькой буквы, без женского пола», — так характеризовала свою работу Зейналова в интервью, которые она давала. По ее словам, новости и работа на телевидении ее затянули и полностью соответствовали ее огненному характеру.

Несешься очертя голову — доводы о том, что нас не будет, а новости будут, рассказы о репортере, у которого остановилось сердце из-за того, что он не смог задать нужный вопрос — не работают. Репортер кажется себе бессмертным. Ирада Зейналова Журналист/Посол России на Маврикии

Зейналова делала обычные репортажи и выходила в прямые в эфиры с места событий. Но не обходилось и без курьезов. В Сети до сих пор пользуется популярностью ролик, в котором Зейналова немного грубо просит мешающего ей мальчика удалиться.

Журналистка рассказала, что в Сеть эта запись попала от одного из монтажеров «Вестей». Они собирали различные оговорки и подобные случаи корреспондентов и ведущих, чтобы потом просмотреть их на корпоративных праздниках. Запись с мальчиком сделали в Тобольске, куда Зейналова отправилась для репортажа о последнем пути императорской семьи. В день съемок на улице стояли сильные морозы, а с первого раза произнести речь не получилось.

«Я говорю: „Вот царская семья…“. Затыкаюсь, запинаюсь. Еще раз. И все это время за спиной ходит мальчик.<…> Я понимаю, что у меня пальцы уже не отнимаются от микрофона. Они примерзли! А поскольку в этот момент я читала очень много Раневской, то мне, казалось, что я шикарно и интеллигентно поговорила с этим молодым селянином», — рассказала Зейналова.

Самой сложной ее работой стал прямой эфир в октябре 2002 года, когда ей впервые пришлось сообщать о заложниках. Речь идет о теракте в Театральном центре на Дубровке. «Я сгоряча вывалилась в эфир и начала городить все подряд. Тогда мало у кого был опыт работы в такой ситуации, все лепили что угодно. Мне теперь неловко за то, как я отработала», — так рассказывала Зейналова о тех днях и добавляла, что теперь знает, как действовать в ситуации с заложниками, гуманитарной катастрофой и смертью. В 2003 году Зейналова перешла на работу на Первый канал. Но на сайте «Вестей» до сих пор доступны тексты ее репортажей.

Работа на Первом канале

Сама Зейналова говорила, что на Первом канале ее приняли очень доброжелательно. Особенно она отмечала то, что директором информационных каналов работал Кирилл Клейменов, сам выходец из репортерской среды. На новом месте Зейналова делала репортажи и бросалась в самые сложные ситуации. Работала на местах взрывов в метро Москвы в 2004 и 2010 годах, ездила на теракт в Беслан, рассказывала о блэкауте в столице в 2005 году.

Фото: YouTube

На протяжении трех лет с 2007 по 2010 год Зейналова работала заведующей бюро Первого канала в Лондоне. Но полученные там привычки остались с ней надолго.

«До сих пор не могу ответить за рулем по мобильному. Мы теперь и в Москве не чистим зубы под проточной водой и экономим электричество». — признавалась она.

Вернувшуюся в Россию журналистку оставили в Москве всего на один год. В 2011-м у Зейналовой началась новая командировка. На этот раз в Израиль, откуда она присылала свои репортажи.

Фото: Facebook.com*/iradatv

«Все логично. Карьера строилась так: культурный корреспондент, затем универсальный, потом европейский, ближневосточный и, наконец, ведущая аналитической программы», — поясняла Зейналова. Собственную программу она получила в 2012 году, сменив на посту ведущего «Воскресного времени» на Первом канале Петра Толстого.

Работа на НТВ

Спустя четыре года после еженедельных эфиров Ирада Зейналова неожиданно перешла на НТВ. По ее словам, первым, кто узнал о ее переходе, стал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Я не из тех репортеров, которые приходят и бросают заявление об уходе в надежде, что их удержат. Константин Львович, он неплохо меня знает и очень хорошо разбирается в людях. Я бы сказала, что у него есть совершенно звериное чутье на людей. Это был долгий и непростой разговор. И он меня поддержал. Ирада Зейналова Журналист/Посол России на Маврикии

Она никогда не говорила, чем именно ее переманил НТВ, ограничиваясь пространной фразой, что главный редактор сделал ей предложение, от которого невозможно отказаться. С этого начались «Итоги недели с Ирадой Зейналовой».

Главное отличие от ее прошлой программы заключалось в том, что ведущая работает, как в студии, так и выезжает на места происшествия и берет интервью у главных героев недели. В этом случае не обошлось без сложностей.

Фото: Global Look Press

В 2018 году Зейналову не пустили в Молдавию, чтобы она взяла интервью у президента республики Игоря Додона. Узнав о случившемся, глава государства прислал ей личное приглашение, и журналистка попала к нему на следующий день.

Во время московского локдауна ей по ошибке прислали положительный тест на коронавирусную инфекцию. В итоге программу она вела из дома. Об ошибке Зейналова узнала позже.

Фото: Instagram*.com/iradantv/

В ближайшее воскресенье, 15 сентября. Ирада Зейналова окончательно попрощается со зрителями и официально прекратит работать журналистом.

Награды и достижения журналистки

Главное достижение Ирады Зейналовой — успех ее программ. В списке сервиса по отслеживанию рейтингов российского телевидения Mediascope «Итоги недели» всегда входят топ-10. Кроме того, Зейналова получила главную премию российского телевидения ТЭФИ за цикл передач «Золотые мгновения Олимпиады», посвященного зимним играм в Турине в 2006 году, в номинации «Лучший репортер». Тогда же ее наградили медалью ордена За заслуги перед Отечеством II степени. В 2021 году правительство России наградило журналистку премией за вклад в развитие отечественного телерадиовещания.

Личная жизнь Ирады Зейналовой

Ирада Зейналова сейчас счастлива во втором браке. С первым мужем, Алексеем Самолетовым, она познакомилась еще в 90-х. Она восхищалась его репортажами из горячих точек. «Он лучший из всех, кого я встречала. Не потому, что мой муж, а потому что человек рожден репортером. Журналистов много, но новостником нужно родиться — это реакция, память, выносливость», — так рассказывала Зейналова о первом супруге.

Фото: Ирада Зейналова с последним мужем Александром Евстигнеевым Instagram*.com/iradantv/

По ее словам, он многому ее научил в репортерской работе. В сентябре 1996 года у пары родился сын Тимур. Он закончил институт международных отношений и сейчас у него уже своя собственная семья.

Самолетов и Зейналова разошлись после 20 лет брака. Журналистка признавалась, что инициатором развода стала она. «Я решила все закончить, когда поняла, что у меня начинается роман. Сказала Алексею: „Давай разведемся, потому что мы оба должны быть счастливы. У тебя и у меня есть на это шанс“», — рассказывала она. Новым избранником Зейналовой стал военный корреспондент Александр Евстигнеев.

Ирада Зейналова сейчас

Слухи о том, что Ирада Зейналова уйдет из журналистики в дипломатию, ходили давно. Хотя она и сама давала повод так думать, опубликовав в социальных сетях зачетку с отметкой «отлично» по арабскому языку, полученную в МГИМО.

Фото: Facebook.com*/iradatv

Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев подтверждал, что слухи о завершении журналистской карьеры Зейналовой были. Он, хоть и знал про ее учебу, но про это никому не говорил. «Она три года училась в Дипломатической академии, на факультете международных отношений. Закончила с отличием, написала диплом о защите интересов России за рубежом», — рассказал Соловьев. Сама Зейналова призналась, что после воскресного выпуска теперь уже по настоящему итоговой программы ей предстоит окончательно уволиться с НТВ, принести документы в отдел кадров в Министерство иностранных дел и после этого на правах чрезвычайного и полномочного посла России отправится на Маврикий. Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.