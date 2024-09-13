Ирада Зейналова стала послом России на Маврикии
Путин назначил Ираду Зейналову послом РФ на Маврикии
Журналистку Ираду Зейналову назначили послом России на Маврикии. Указ подписал президент Владимир Путин, документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.
«Назначить Зейналову Ираду Автандиловну чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Республике Маврикий», — указали в документе.
На этой должности находился Константин Климовский. Другим указом глава государства освободил его от занимаемых обязанностей.
Накануне Путин назначил нового посла России в Южно-Африканской Республике. Им стал Роман Амбаров, сменив на посту Илью Рогачева.
Также в четверг, 12 сентября, с должности посла России в Черногории сняли Владислава Масленникова. Он занимал этот пост с июля 2019 года. Кто возглавит диппредставительство, пока неизвестно.