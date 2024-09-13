Зейналова попрощается со зрителями в последнем выпуске «Итогов недели»

Получившая пост посла России на Маврикии журналист Ирада Зейналова объявила, что завершит свою карьеру на телевидении и попрощается со зрителями воскресной программы «Итоги недели» и всей командой телеканала НТВ после эфира. Об этом она заявила в беседе с RT .

Журналист призналась, что должна приступить к новой работе как можно скорее. Поэтому все формальности по увольнению из телекомпании НТВ, где она проработала восемь лет, Зейналова постаралась уладить в короткие сроки.

«Я завершаю карьеру журналиста, в воскресенье — мой финальный выпуск. Я попрощаюсь со своими телезрителями, которые поддерживали меня и были верны мне все это время», — заявила она.

Зейналова добавила, что расстается с коллегами НТВ в самых лучших отношениях и готова помогать им по мере сил. После ухода с телевидения ей останется оформиться в министерстве иностранных дел и приступить к работе.

Телеведущая подчеркнула, что всегда хотела стать дипломатом и для этого поступила в профильную академию, где старательно училась. Она отметила, что назначение послом стало для нее огромным кредитом доверия со стороны президента России, поэтому Зенайлова собирается доказать, что Владимир Путин в ней не ошибся.

Глава государства подписал указ о назначении Ирады Зейналовой чрезвычайным и полномочным послом в Маврикии. На этом посту она сменит Константина Климовского.