Путин примет главу Госсовета Китая в Москве

Премьер Госсовета Китая Ли Цян посетит Россию с официальным визитом 20–22 августа. Как сообщила пресс-служба российского правительства, стороны обсудят развитие российско-китайских отношений.

Особое внимание уделят расширению сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Россия и Китай поговорят о продвижении совместных проектов в промышленности, энергетике, сельском хозяйстве, транспорте. Страны уже ведут проектирование газопровода через Монголию.

Главу Госсовета КНР также примет президент России Владимир Путин, сообщило РИА «Новости».

В последний раз Путин посещал КНР в мае — после своего переизбрания. Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, а затем отправились на торжественный прием. Встреча Путина прошла с размахом: под русские песни президента угощали уткой по-пекински и тушеными трепангами с луком, пельменями с креветками.

Как отметил российский лидер, отношения двух стран — прочные, основанные на взаимном уважении. Цзиньпин назвал отношения с Россией эталонными с точки зрения взаимодействия двух держав.