Путин приехал в Китай: о чем говорили с Си Цзиньпином, подробности | 360°

Мир 16 мая 2024, 22:55 Разговор на равных. Пять главных моментов первого дня визита Путина в Китай Путин: доля рубля и юаня в коммерческих операциях России и КНР превысила 90% Телеканал «360»

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Владимир Путин совершил первый государственный визит после инаугурации. Российского лидера в Пекине принял председатель КНР Си Цзиньпин. Главы государств успели обсудить сотрудничество двух стран и ситуацию в мире, а также ряд других важных вопросов. Пять главных моментов первого дня визита Путина в Поднебесную — в материале 360.ru.

1 Совместное заявление России и Китая — удар по Западу Главное событие первого дня пребывания Владимира Путина в Пекине — даже не невероятно красочная встреча российского лидера, которая может посоперничать с гостеприимством Объединенных Арабских Эмиратов, а подписание заявления об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. Сам факт подписания такого масштабного документа — болезненный укол для всех государств, которые пытались оттолкнуть Китай от России. Визит госсекретаря США Энтони Блинкена (об отъезде которого председатель КНР Си Цзиньпин интересовался у помощников), переговоры китайского лидера с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пытался надавить через Пекин на Москву — все это фактически разбивается о тезисы подписанного сегодня документа. «Стороны полны решимости отстаивать свои законные права и интересы, противодействовать любым попыткам помешать нормальному развитию двусторонних связей, вмешиваться во внутренние дела двух государств, ограничить экономический, технологический или внешнеполитический потенциал России и Китая», — говорится в заявлении. Rao Aimin / XinHua / Global Look Press В документе прописаны вещи, кажущиеся двум государствам очевидными, но необходимые для повторения — для западных «партнеров». Например, что каждая страна имеет право развиваться по-своему. «Стороны выступают против вмешательства во внутренние дела суверенных стран, введения не имеющих международно-правовых оснований и не одобренных Советом Безопасности ООН односторонних санкций, а также экстерриториального применения национального права и проведения идеологических разделительных линий», — пояснили в заявлении.

2 О конфликте на Украине Украинский кризис не мог не стать одной из тем обсуждения во время визита Путина в КНР, так как именно китайская сторона стала одним из голосов разума на мировой арене, полной не вполне отдающих себе отчет игроков. «Позиция Китая по этому вопросу последовательна и ясна, а именно: соблюдение норм и принципов Устава ООН, уважение государственного суверенитета и территориальной целостности всех стран и их рациональной озабоченности о безопасности формирования новой сбалансированной, эффективной и устойчивой архитектуры безопасности», — сообщил прессе по итогам первых переговоров с Путиным китайский лидер Си Цзиньпин. Важно и то, что лидеры сошлись во мнении, что рано или поздно украинский кризис необходимо будет разрешить политическим путем: это, в отличие от затягивания конфликта, особенно за счет внешнего вмешательства, будет правильно.

3 Космос наш. Стратегическое пространство — ради мира на Земле На фоне американских острых заявлений (созданных ради острых же заголовков) о том, как Вашингтон опасается совместных программ Пекина и Москвы в космосе, Россия и Китай договариваются о совместном освоении космического пространства. И прямо заявляют: у Америки самой рыльце в пушку. Запуск китайского спутника / Wang Jiangbo / XinHua / Global Look Press Как сказано во все том же подписанном сегодня заявлении, Штаты пытаются выиграть время для достижения стратегического превосходства. Как в старые, не очень добрые времена холодной войны. Но в этот раз «звездные войны» — не киношные, а рейгановские — стали ближе. «Это прежде всего связано с деятельностью США по созданию глобальной системы противоракетной обороны и развертыванию ее элементов в различных регионах мира и в космосе, что происходит в сочетании с наращиванием потенциала высокоточного неядерного оружия для нанесения „обезоруживающих“ и „обезглавливающих“ ударов», — следует из заявления России и Китая. Rao Aimin / XinHua / Global Look Press На этом фоне Пекин и Москва продолжат настаивать на единственном возможном решении этой проблемы — начале переговоров. «Стороны подтверждают необходимость скорейшего запуска переговоров о создании на основе российско-китайского проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов многостороннего юридически обязывающего инструмента, который предоставлял бы фундаментальные и надежные гарантии предотвращения гонки вооружений в космосе», — заключили в документе.

4 Принцип неприсоединения За фразой о духе неприсоединения, аккуратно сказанной Си Цзиньпином на совместной встрече для прессы, скрывается важнейшая тенденция, которую Москва и Пекин продвигают последовательно и уверенно. Стороны будут в духе неприсоединения к блокам, неконфронтации и ненаправленности против третьих сторон последовательно углублять политическое доверие, уважать самостоятельно выбранный путь развития, твердо поддерживать друг друга на пути к совместному процветанию и возрождению. Си Цзиньпин Двусторонние отношения стали важнее блоков. Налаженный диалог стал эффективнее союзов, где никогда не было и не будет равенства. ЕС и НАТО, «большая семерка» и даже более живая «большая двадцатка» (в каком-то смысле — даже ООН с ее неспособностью действительно призвать участников к порядку) показали свою слабость в условиях меняющегося мира. Многополярного мира, где один игрок, возомнивший себя самым сильным и правым, больше не может диктовать всем, что такое свобода и демократия. Обе страны проводят независимую и самостоятельную внешнюю политику. Мы солидарно работаем над формированием более справедливого и демократического многополярного мироустройства, которое должно опираться на центральную роль ООН и ее Совета Безопасности, международное право, культурно-цивилизационное многообразие, выверенный баланс интересов всех участников мирового сообщества. Владимир Путин

5 Великая дедолларизация — для валютной самозащиты И, вероятно, самый болезненный удар по старому, американоцентричному мироустройству — это легкость, с которой доллар исчезает из взаиморасчетов России и Китая в частном секторе. «Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%. И этот показатель продолжает расти, а, значит, можно говорить о том, что взаимная торговля и инвестиции надежно защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых валютных рынках», — заявил во время визита Владимир Путин. Даже несмотря на угрозы Штатов ввести санкции против китайских компаний в кредитно-банковском секторе, российско-китайские отношения в этой сфере развиваются. Zhang Ling / XinHua В общем, картина вырисовывается плачевная. Не для России и Китая, нет. Скорее для тех стран, которые никак не выберутся из политических ловушек прошлого. Миру же от российско-китайского всеобъемлющего партнерства будет только лучше.