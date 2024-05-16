Путин назвал отношения России с Китаем беспрецедентными | 360°

Власть 16 мая 2024, 12:40 Путин назвал отношения России с Китаем беспрецедентными Путин: отношения России и Китая вышли на беспрецедентно высокий уровень РИА «Новости»

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Россия и Китай смогли построить прочные отношения, основанные на взаимном уважении. Сотрудничество двух стран вышло на беспрецедентно высокий уровень, заявил российский президент Владимир Путин на переговорах в Пекине. Его выступление процитировали на сайте Кремля.

«Российско-китайские отношения динамично развивались и вышли на беспрецедентно высокий уровень. Они выстраиваются на прочной основе добрососедства, равноправия, взаимного уважения и поддержки», — сказал он.

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Путин напомнил, что в 2024 году состоится юбилей установления дипломатических отношений между Россией и Китаем. По его мнению, взятый странами стратегический курс отвечает коренным интересам народов.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал отношения с Россией эталонными с точки зрения взаимодействия двух держав. По его словам, они основаны на добрососедстве и доверии.