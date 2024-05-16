«Чувствую себя как дома». Путин забыл, что китайцы не понимают по-русски | 360°

Мир 16 мая 2024, 13:43 «Чувствую себя как дома». Путин забыл, что китайцы не понимают по-русски Путин в Пекине забыл про переводчика, почувствовав себя «как дома» РИА «Новости»

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Президент Владимир Путин, выступая на торжественном концерте в Пекине, долго не давал вставить слово переводчику. Российский лидер пояснил, что почувствовал себя настолько комфортно, что забыл — не все его понимают.

«Извините, пожалуйста, что долго говорил, не давал переводчику. Чувствую себя просто как дома, решил, что все по-русски понимают», — сказал с улыбкой российский президент.

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Его высказывание очень порадовало зрителей и вызвало шквал аплодисментов. Видео опубликовал РЕН ТВ.

Президент прибыл в Китай 16 мая. Этот визит стал его первой зарубежной поездкой после инаугурации. Сначала Путин и председатель КНР Си Цзиньпин провели переговоры, затем отправились на торжественный прием, а потом посетили концерт по случаю 75-летия установления дипломатических отношений и открытия Годов культуры России и Китая.

В КНР Путина встретили очень тепло: на площади перед Домом народных собраний выстроился почетный караул, а военный оркестр исполнил «Подмосковные вечера». Угощения для главы российского государства тоже подобрали необычные: на столе вместе с уткой по-пекински оказались пельмени с креветками. Также Путину предложили попробовать жареную чумизу, сладкое пирожное из маша и китайскую водку — маотай.