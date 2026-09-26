Путина, Мишустина и Матвиенко пригласили на первое заседание новой Госдумы

Президента России Владимира Путина, главу правительства Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко пригласили на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва. Об этом сообщил глава временной депутатской рабочей группы по подготовке заседания Виктор Пинский, его слова привел ТАСС .

Решение о приглашении глав государства и правительства, а также руководителя верхней палаты парламента рабочая группа приняла на заседании.

«Приняли решение о приглашении на первое заседание Государственной думы Владимира Владимировича Путина, Михаила Владимировича Мишустина и Валентину Ивановну Матвиенко», — сказал Пинский.

Днем ранее Путин издал указ, согласно которому первое заседание обновленной нижней палаты парламента проведут в среду, 30 сентября. Начало — в 10:00 по московскому времени.