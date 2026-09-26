Путина, Мишустина и Матвиенко пригласили на первое заседание новой Госдумы
Президента России Владимира Путина, главу правительства Михаила Мишустина и председателя Совета Федерации Валентину Матвиенко пригласили на первое пленарное заседание Госдумы девятого созыва. Об этом сообщил глава временной депутатской рабочей группы по подготовке заседания Виктор Пинский, его слова привел ТАСС.
Решение о приглашении глав государства и правительства, а также руководителя верхней палаты парламента рабочая группа приняла на заседании.
«Приняли решение о приглашении на первое заседание Государственной думы Владимира Владимировича Путина, Михаила Владимировича Мишустина и Валентину Ивановну Матвиенко», — сказал Пинский.
Днем ранее Путин издал указ, согласно которому первое заседание обновленной нижней палаты парламента проведут в среду, 30 сентября. Начало — в 10:00 по московскому времени.