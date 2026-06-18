Путин пригласил делегацию Камбоджи на крупные российские форумы

Путин пригласил компании Камбоджи на ВЭФ и Российскую энергетическую неделю

Президент Владимир Путин пригласил компании из Камбоджи принять участие в Восточном экономическом форуме и Российской энергетической неделе. Об этом он заявил на встрече с премьер-министром Камбоджи Хун Манетом на саммите Россия — АСЕАН в Казани.

Российский лидер предложил камбоджийскому бизнесу подключиться к деловой программе крупных российских площадок.

«Приглашаем ваши компании принять участие в Восточном экономическом форуме во Владивостоке 1–4 сентября и в Российской энергетической неделе в Москве в октябре этого года», — сказал Путин.

Саммит Россия — АСЕАН проходит в Казани с 17–19 июня. Событие приурочили к 35-летию установления отношений между Москвой и объединением стран Юго-Восточной Азии.

В мероприятии принимают участие делегации всех 11 государств блока, включая Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.