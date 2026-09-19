Памфилова рассказала, что делать, если не удалось проголосовать онлайн
Памфилова напомнила о возможности проголосовать очно
Если у избирателя не сработало дистанционное электронное голосование, он может отдать свой голос на ближайшем избирательном, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинга в информационном центре. Об этом сообщил ТАСС.
По ее словам, возможны крошечные недоразумения, из-за которых голосование по ДЭГ может оказаться невозможным.
«Может быть, телефон не сработал или связи нет, у всех была и есть возможность прийти на ближайший участок в пределах своего округа и проголосовать традиционным способом», — подчеркнула председатель ЦИК.
Ранее Памфилова сообщила, что свыше 4,6 миллиона российских избирателей проголосовали досрочно