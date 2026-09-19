Памфилова рассказала, что делать, если не удалось проголосовать онлайн

Если у избирателя не сработало дистанционное электронное голосование, он может отдать свой голос на ближайшем избирательном, заявила глава Центризбиркома Элла Памфилова на брифинга в информационном центре. Об этом сообщил ТАСС .

По ее словам, возможны крошечные недоразумения, из-за которых голосование по ДЭГ может оказаться невозможным.

«Может быть, телефон не сработал или связи нет, у всех была и есть возможность прийти на ближайший участок в пределах своего округа и проголосовать традиционным способом», — подчеркнула председатель ЦИК.

Ранее Памфилова сообщила, что свыше 4,6 миллиона российских избирателей проголосовали досрочно