Володин получил более 99% на выборах в своем округе после обработки первых протоколов

Вячеслав Володин лидирует в своем округе с результатом более 99% голосов

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин с большим отрывом опережает конкурентов в своем одномандатном округе. На старте подсчета голосов за него отдали более 99% бюллетеней, что следует из данных ЦИК.

На выборах в нижнюю палату парламента 225 депутатов выбирают по одномандатным округам. Победителем в таком округе становится кандидат, за которого проголосовало наибольшее число жителей.

Пока Вячеслав Володин удерживает абсолютное первенство. На данный момент обработаны только первые протоколы.

ЦИК уже озвучила и первые результаты выборов в Госдуму. Сейчас лидирует «Единая Россия» с показателем 57,54% голосов.