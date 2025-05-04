Путин объяснил, почему Россия сохраняла хладнокровие в период СВО

Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО

У России не было необходимости использовать ядерное оружие в специальной военной операции. Об этом президент Владимир Путин сказал в интервью журналисту телеканала «Россия 1» Павлу Зарубину. Кадры вошли в новый фильм «Россия. Кремль. Путин. 25 лет».

«Нас хотели спровоцировать, хотели добиться того, чтобы мы совершили ошибки. Ну и не было необходимости применять оружие, о котором вы сейчас сказали, и, надеюсь, и не потребуется», — подчеркнул президент.

У страны, по словам президента, есть все ресурсы и возможности, чтобы успешно завершить начатое и достичь нужного для России результата.

Зарубин обнародовал и другие кадры из фильма о президенте. Глава государства впервые открыл свою квартиру в Кремле, где живет последние три года. Президент провел репортера на кухню и угостил кефиром.

Путин откровенно ответил на вопрос Зарубина, не возникает ли у него желание «врезать», несмотря на хладнокровие и сдержанность. Путин также признался, что ни разу не пожалел о том, как сложилась его жизнь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 30 апреля анонсировал выход фильма про Путина. Он выйдет на телеканале «Россия» 4 мая.